Глава МВД наградил руководителей двух программ НТВ за сотрудничество

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил и наградил журналистов, освещающих работу стражей порядка, поблагодарив их за доверие.ЧП» и «Первая передача» Пётр Федулин и Олег Томилин. Журналисты общественно-правового вещания НТВ уже не первый год тесно сотрудничают со стражами порядка, и это также подчеркнули в МВД.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Благодаря пристальному вниманию массмедиа все главные события в жизни министерства, наши достижения, наши проблемы становятся достоянием общественности, выносятся на широкое обсуждение. Зачастую современная журналистика связана с риском для жизни и здоровья. Из года в год журналисты наряду с полицейскими находятся на первых местах в рейтингах наиболее опасных профессий. Нам известно, какую цену порой приходится платить за право говорить правду».
Глава МВД дал понять, что министерство и впредь будет только наращивать сотрудничество с журналистами, чтобы сделать работу полиции еще более прозрачной для общества.
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