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  • 18.01, 16:12
Глава МВД наградил руководителей двух программ НТВ за сотрудничество. Колокольцев, МВД, НТВ, журналистика, награды и премии, полиция, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава МВД наградил руководителей двух программ НТВ за сотрудничество

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Глава МВД наградил руководителей двух программ НТВ за сотрудничество

Глава МВД наградил руководителей двух программ НТВ за сотрудничество

Глава МВД наградил руководителей двух программ НТВ за сотрудничество

    Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил и наградил журналистов, освещающих работу стражей порядка, поблагодарив их за доверие.

    Среди тех, кто получил благодарности и почетные грамоты из рук министра, — руководители программ «ЧП» и «Первая передача» Пётр Федулин и Олег Томилин. Журналисты общественно-правового вещания НТВ уже не первый год тесно сотрудничают со стражами порядка, и это также подчеркнули в МВД.

    Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Благодаря пристальному вниманию массмедиа все главные события в жизни министерства, наши достижения, наши проблемы становятся достоянием общественности, выносятся на широкое обсуждение. Зачастую современная журналистика связана с риском для жизни и здоровья. Из года в год журналисты наряду с полицейскими находятся на первых местах в рейтингах наиболее опасных профессий. Нам известно, какую цену порой приходится платить за право говорить правду».

    Глава МВД дал понять, что министерство и впредь будет только наращивать сотрудничество с журналистами, чтобы сделать работу полиции еще более прозрачной для общества.

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