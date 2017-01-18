Столичного полицейского уволили из-за скандального видео его свадебного кортежа

Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволен оперуполномоченный Карахан Балакеримов.

Поводом для его увольнения послужили кадры, которые разметил в Сети кто-то из гостей, приглашенных на свадьбу экс-полицейского. Запись была сделана несколько месяцев назад и сразу после публикации вызвала шквал негативных отзывов.По дороге к месту торжества кортеж, состоявший преимущественно из люксовых авто (Bentley, Gelаndewagen, Cadillac, Mercedes и BMW) грубо нарушил ПДД. К примеру, водитель немецкой иномарки, который находился во главе колонны, видимо, решил порадовать жениха — прокатился задним ходом по проспекту Вернадского. Сам Балакеримов в момент съемки находился в белом внедорожнике., официальный представитель МВД РФ: «Известно, что Карахан Балакеримов трудился в одном из подразделений УВД по ТиНАО города Москвы. В органах внутренних дел он проработал всего около двух лет и, по словам коллег, на службе себя не проявил».