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  • 18.01, 14:41
Столичного полицейского уволили из-за скандального видео его свадебного кортежа. МВД, Москва, назначения и отставки, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Столичного полицейского уволили из-за скандального видео его свадебного кортежа

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Столичного полицейского уволили <nobr>из-за</nobr> скандального видео его свадебного кортежа

Столичного полицейского уволили из-за скандального видео его свадебного кортежа

Столичного полицейского уволили <nobr>из-за</nobr> скандального видео его свадебного кортежа
  • Фото: balakerimov_karahan /instagram.com

    • Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволен оперуполномоченный Карахан Балакеримов.

    Поводом для его увольнения послужили кадры, которые разметил в Сети кто-то из гостей, приглашенных на свадьбу экс-полицейского. Запись была сделана несколько месяцев назад и сразу после публикации вызвала шквал негативных отзывов.

    По дороге к месту торжества кортеж, состоявший преимущественно из люксовых авто (Bentley, Gelаndewagen, Cadillac, Mercedes и BMW) грубо нарушил ПДД. К примеру, водитель немецкой иномарки, который находился во главе колонны, видимо, решил порадовать жениха — прокатился задним ходом по проспекту Вернадского. Сам Балакеримов в момент съемки находился в белом внедорожнике.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Известно, что Карахан Балакеримов трудился в одном из подразделений УВД по ТиНАО города Москвы. В органах внутренних дел он проработал всего около двух лет и, по словам коллег, на службе себя не проявил».

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