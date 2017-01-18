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  • 18.01, 14:41

Лавров назвал лицемерными выпады администрации Обамы против Трампа

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Лавров назвал лицемерными выпады администрации Обамы против Трампа

Лавров назвал лицемерными выпады администрации Обамы против Трампа

Министр иностранных дел России по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем ответил на вопросы журналистов.

В ходе пресс-конференции в очередной раз была поднята тема внутриполитической обстановки в США. Сергей Лавров вновь отверг обвинения о вмешательстве РФ в избирательную кампанию в период выборов американского президента, назвав их клеветой, передает РИА Новости.

Сергей Лавров: «Мы, честно говоря, уже начинаем уставать от обсуждения темы российского вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов, в частности, в связи с избирательной кампанией, которая там завершилась избранием президента Трампа. Но поскольку эти голословные, бездоказательные, клеветнические обвинения продолжают всплывать, хочу сказать, что цинизм ситуации состоит в том, что нас в этом обвиняют те, кто активным образом сам вмешивался в эту избирательную кампанию».

Он напомнил, что европейские лидеры, в том числе премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, открыто агитировали за Хиллари Клинтон, выдвигавшуюся на пост президента США от демократов. Министр высказал мнение, что, таким образом, не Россия, а союзники США вмешивались в ход избирательной кампании.

Сергей Лавров: «Страны Запада, обвиняющие Россию во вмешательстве в дела других стран, валят с больной головы на здоровую».

Как он напомнил, Россия с самого начала заявляла о готовности работать с любым президентом, которого изберет американский народ. Глава российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал отношения между уходящей администрацией Обамы и командой Трампа.

Сергей Лавров: «Выпады представителей команды Барака Обамы против избранного президента смотрятся порой просто лицемерно».

Он напомнил о случае, когда Трамп в интервью высказал мнение о миграционной политике Германии. Вскоре после этого госсекретарь уходящей администрации Джон Керри назвал слова избранного 45-го президента неэтичными и обвинил во вмешательстве во внутренние дела Германии, передает «Интерфакс».

Сергей Лавров: «И это говорят люди, которые не только на словах пытались поучать другие страны, включая Европу. Например, Барак Обама лично агитировал против Brexit. Это говорят люди, которые вмешиваются в чужие дела далеко не безобидным способом, с применением военной силы с целью смены режимов».

В ходе пресс-конференции Лавров также ответил на вопросы о санкциях. Он подчеркнул, что в Москве не беспокоятся о том, как долго продлятся ограничения, и не стремятся «ублажать кого-то» для их отмены.

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