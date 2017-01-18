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  • 18.01, 14:41
План жесткого Brexit расстроил и противников, и сторонников выхода из ЕС. Великобритания, Европейский союз, Тереза Мэй, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

План жесткого Brexit расстроил и противников, и сторонников выхода из ЕС

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План жесткого Brexit расстроил и противников, и сторонников выхода из ЕС

План жесткого Brexit расстроил и противников, и сторонников выхода из ЕС

    В Старом Свете обсуждают речь британского премьера Терезы Мэй. Накануне она подробно изложила детали выхода Британии из Евросоюза. Brexit будет максимально жестким, чего не ожидали ни сами британцы, ни материковая Европа. Главным сюрпризом стало заявление Мэй о том, что Туманный Альбион выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции европейского суда.

    Эту речь ждали с июня 2016 года, и даже английская королева не смогла выпытать перед рождеством у Терезы Мэй никаких подробностей. Премьер-министр молчала настолько долго и упорно, что ее прозвали Терезой Мэй Би — Терезой Может Быть, намекая, что никакого плана у нее на самом деле нет. Но речь состоялась, и стало ясно: Brexit будет, причем будет жестким.

    До отставки предыдущего премьера Дэвида Кэмерона Тереза Мэй умеренно поддерживала своего начальника и выступала против выхода из ЕС. Но, несмотря на то, что ее сравнивают с Маргарет Тэтчер, она оказалась совсем не железной леди. Свои взгляды за полгода поменяла на противоположные — националистические.

    Тереза Мэй: «Brexit должен означать, что мы будем контролировать число людей, приезжающих в Британию из Европы».

    Три миллиона граждан Евросоюза, живущих в Британии, не имели права голоса на референдуме. Теперь они попадают из категории безголосых в категорию подконтрольных Терезе Мэй и ее новой иммиграционной политике.

    Тереза Мэй: «Я хочу ясно дать понять: мои предложения несовместимы с участием в едином общеевропейском рынке».

    Это заявление расстроило те 48% населения, что голосовали за Европу, и те 52%, что против. Никто из них не выступал за ослабление фунта, рост безработицы и цен, разрушение налаженных торговых отношений.

    Сэмюэл Аддисон: «Если бы у меня был еще один шанс, я проголосовал бы за то, чтобы остаться. Я голосовал против иммиграции. Я не думал об экономических последствиях, а теперь, я вижу, под угрозой моя работа. Я думаю, это ужасно».

    Позиция премьер-министра по отношению к Европе занята жесткая, будто Британия по-прежнему — крупнейшая империя, с которой все стремятся дружить. Она заявила, что с Евросоюзом остров либо договорится на своих условиях, либо вообще никак.

    Тереза Мэй: «Я знаю, что в Европе призывают наказать Британию, чтобы другим странам неповадно было выходить из Евросоюза. Это стало бы самоубийственным и недружественным актом со стороны европейских стран. Британия этого не потерпит».

    Раз в Европе боятся британского вируса Brexit, нужно искать новых партнеров по всему миру. Но налаживать отношения с Россией в планы Мэй не входит.

    Тереза Мэй уповает на симпатию к Британии Трампа, но вряд ли она возникнет при постоянных нападках на него британской публики и прессы, организации протестных маршей и публикации оскорбительных фальшивок.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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