Опубликован список самых предсказуемых интернет-паролей

Американская компания Keeper опубликовала список самых популярных интернет-паролей . Результаты, говорят авторы, заставили их грустно покачать головой.

Проанализировав базы, которые уже утекли в открытый доступ, эксперты выяснили, что чаще всего для защиты пользователи выбирают комбинацию 123456. Именно так выглядят 17% всех паролей.На втором месте по популярности 123456789, на третьем — qwerty, то есть опять все клавиши подряд, только с буквами.В десятку самых популярных комбинаций также вошли 111111, password, 123123, 123321, google, 987654321 и 666666.А на 15-м месте оказалась абракадабра, которую используют боты, чтобы регистрироваться на разных сайтах и спамить.