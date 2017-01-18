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  • 18.01, 14:41
Опубликован список самых предсказуемых интернет-паролей. Интернет, компьютерная безопасность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Опубликован список самых предсказуемых интернет-паролей

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Опубликован список самых предсказуемых интернет-паролей

Опубликован список самых предсказуемых <nobr>интернет-паролей</nobr>

    Американская компания Keeper опубликовала список самых популярных интернет-паролей. Результаты, говорят авторы, заставили их грустно покачать головой.

    Проанализировав базы, которые уже утекли в открытый доступ, эксперты выяснили, что чаще всего для защиты пользователи выбирают комбинацию 123456. Именно так выглядят 17% всех паролей.

    На втором месте по популярности 123456789, на третьем — qwerty, то есть опять все клавиши подряд, только с буквами.

    В десятку самых популярных комбинаций также вошли 111111, password, 123123, 123321, google, 987654321 и 666666.

    А на 15-м месте оказалась абракадабра, которую используют боты, чтобы регистрироваться на разных сайтах и спамить.

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