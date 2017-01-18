Опубликован список самых предсказуемых интернет-паролей

Американская компания Keeper опубликовала список самых популярных
интернет-паролей. Результаты, говорят авторы, заставили их грустно покачать головой.
На втором месте по популярности 123456789, на третьем — qwerty, то есть опять все клавиши подряд, только с буквами.
В десятку самых популярных комбинаций также вошли 111111, password, 123123, 123321, google, 987654321 и 666666.
А на 15-м месте оказалась абракадабра, которую используют боты, чтобы регистрироваться на разных сайтах и спамить.
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