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  • 18.01, 14:41

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии найден второй черный ящик

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На месте крушения Boeing 747 в Киргизии найден второй черный ящик

На месте крушения Boeing 747 в Киргизии найден второй черный ящик

В пресс-службе правительства Киргизии сообщили, что сегодня был обнаружен второй бортовой самописец самолета, потерпевшего крушение под Бишкеком.

Первый черный ящик нашли на месте трагедии накануне. Вчера же власти пояснили, что найденная в первый день деталь самолета была ошибочно принята за бортовой самописец.

Сегодня поисковым отрядам удалось найти второй черный ящик, который может помочь пролить свет на обстоятельства катастрофы, передает РИА Новости.

Пресс-служба правительства Киргизии: «Найден второй черный ящик на месте авиационной катастрофы самолета Boeing 747».

Бортовые самописцы направят в Москву для расшифровки. Их изучением займутся специалисты Международного авиационного комитета. Тем временем прибывшие в Бишкек специалисты МАК разделились на три группы. Первая работает на месте крушения, вторая — в аэропорте Манас, а третья — с государственным авиационным предприятием «Киргизаэронавигация».

Пресс-служба министерства транспорта и дорог Киргизии: «Каких-либо предварительных версий крушения Boeing со стороны представителей МАК пока нет. Возможно, к завершению соответствующей работы, к концу дня будет предоставлена дополнительная информация».

В ведомстве подчеркнули, что расследование крушения будет проведено в соответствии со стандартами Международного агентства гражданской авиации, сообщает ТАСС.

Грузовой Boeing 747–400 разбился в полутора километрах от взлетной полосы 16 января. Самолет упал на жилые дома поселка Дача-Суу. В результате были разрушены 32 дома. Жертвами крушения стали 38 человек, почти все они опознаны.

Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.

Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.

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