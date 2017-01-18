На месте крушения Boeing 747 в Киргизии найден второй черный ящик

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нашли на месте трагедии накануне. Вчера же власти пояснили, что найденная в первый день деталь самолета была ошибочно принята за бортовой самописец.
пресс-службе правительства Киргизии сообщили, что сегодня был обнаружен второй бортовой самописец самолета, потерпевшего крушение под Бишкеком.
Сегодня поисковым отрядам удалось найти второй черный ящик, который может помочь пролить свет на обстоятельства катастрофы, передает РИА Новости.
Пресс-служба правительства Киргизии: «Найден второй черный ящик на месте авиационной катастрофы самолета Boeing 747».
Бортовые самописцы направят в Москву для расшифровки. Их изучением займутся специалисты Международного авиационного комитета. Тем временем прибывшие в Бишкек специалисты МАК разделились на три группы. Первая работает на месте крушения, вторая — в аэропорте Манас, а третья — с государственным авиационным предприятием «Киргизаэронавигация».
Пресс-служба министерства транспорта и дорог Киргизии: «Каких-либо предварительных версий крушения Boeing со стороны представителей МАК пока нет. Возможно, к завершению соответствующей работы, к концу дня будет предоставлена дополнительная информация».
В ведомстве подчеркнули, что расследование крушения будет проведено в соответствии со стандартами Международного агентства гражданской авиации, сообщает ТАСС.
упал на жилые дома поселка Дача-Суу. В результате были разрушены 32 дома. Жертвами крушения стали 38 человек, почти все они опознаны.
Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.
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