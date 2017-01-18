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  • 18.01, 13:10
В Кремле прокомментировали слова Савченко о Крыме и Донбассе. ДНР, Крым, ЛНР, Песков, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Кремле прокомментировали слова Савченко о Крыме и Донбассе

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В Кремле прокомментировали слова Савченко о Крыме и Донбассе

В Кремле прокомментировали слова Савченко о Крыме и Донбассе

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы вопрос принадлежности Крыма недискуссионный.

    Песков прокомментировал заявление Надежды Савченко, которая призвала депутатов Рады на время отказаться от притязаний Киева на Крым. Она также высказала мнение, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован мирным способом путем переговоров.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

    Он добавил, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, и обратил внимание на позицию Киева. Как он отметил, в сложившейся ситуации важно, чтобы сама Украина не отказывалась от ДНР и ЛНР. Он уточнил, что имеет в виду выплаты пенсий, услуги здравоохранения и социальные обязательства Киева перед жителями Донбасса.

    Дмитрий Песков: «Это и является проблемой в том плане, что это никоим образом не способствует (взаимодействию — ред.) этих республик с Киевом, а наоборот».

    По его мнению, блокада Донбасса со стороны украинских властей в сфере соцобязательств свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от этих регионов. Песков подчеркнул, что Москва как гарант минских соглашений делает все для выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Касаясь вопроса влияния России на регионы Донбасса, пресс-секретарь напомнил, что ДНР и ЛНР — это названия народных республик, а не «те названия, которые дала» РФ.

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