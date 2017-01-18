В Волжске семья добивается наказания для врачей после смерти ребенка из-за ошибки в диагнозе

Семья Новляновых из Волгоградской области требует найти и наказать виновных в смерти их пятилетнего сына. Родители уверены, что это произошло из-за непрофессионализма и халатности врачей, которые не смогли поставить правильный диагноз и вовремя оказать помощь, а после смерти ребенка просто скрыли правду.

Сил, чтобы убрать игрушки из комнаты Жени, нет. Отец мальчика теперь спит на диване сына и зажигает свечи у детской фотографии, той, что из последних. На ней Женя собирается ехать на море. Снимок напечатали уже после смерти ребенка. Надежда, мама Жени, кажется, ни о чем другом и говорить не может. В августе они вернулись из Анапы. Никто даже не думал, чем обернутся температура и боли в животе у мальчика.: «Он мне сказал, что болит животик. И его немножко вырвало».Позже, как говорит Надежда, врачи — их было несколько — предполагали энтеровирус, ангину, панкреатит и даже менингит и васкулит. Назначили антибиотики. Температура не падала, начались судороги. Мама вспоминает, что мальчик потерял сознание, у него посинели губы. А ей говорили: «Не волнуйтесь, с вашим ребенком все нормально».: «Нас положили в палату. И мы пролежали ночь, к нам никто не подходил».Потом уже врачи признают, что состояние ребенка в первые сутки при поступлении в больницу было недооценено. В плане обследования на 14 августа врач-реаниматолог пишет: «Консультация кардиолога, возможен инфекционный миокардит». Но 14-го в три часа ночи Женя умрет. От молниеносного развития болезни, как потом скажут врачи. Реанимационные мероприятия ничего не дадут.Все могло быть иначе, уверены родители Жени. Если бы им сразу сказали, что состояние ребенка тяжелое, они, может быть, перевели его в другую больницу. А здесь Надежде, как она утверждает, врач не разрешил остаться с сыном в реанимации. Хотя ребенок был напуган и сильно плакал.: «Просила: „Пустите, он без меня ночь провел. Дайте мне его немножечко успокоить“. Он мне: „Я тебе ничего показывать не буду“. Захлопнул перед нами дверь».Комплексную посмертную экспертизу закончили только в декабре. Двое из трех членов комиссии — врачи детской больницы. Выводы: помощь была оказана правильно и своевременно. Хоть и есть недочеты. Например, не сделано УЗИ сердца. Но эти нарушения или недостатки, как решили эксперты, никак не связаны со смертью мальчика., главный врач городской детской больницы Волжска: «Причина смерти ребенка — острый миокардит. Причем миокардит развился в тех зонах, которые отвечают за сокращение сердца, то есть неуправляемая патология».Этим выводам родители не поверили, назвав все отчеты и экспертизы отписками, чтобы скрыть истину. Историю болезни сына, как они говорят, им не отдавали пять месяцев. Как и когда ее заполняли, они не знают. Надежда написала петицию. В Интернете ее подписали уже 230 тысяч человек. После этого проверки возобновились., уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области: «Такая проверка будет дополнительно проведена. Еще раз будут исследованы все дополнительные документы».Местный Следственный комитет также проводил проверку, но уголовное дело в свое время не заводили. Состава преступления в действиях врачей следователи не нашли. Теперь материалы отправили в Москву на новую экспертизу., руководитель следственного отдела по Волжскому СУ СК по Волгоградской области: «Уже по результатам этой экспертизы будет дана оценка обстоятельствам гибели малолетнего ребенка».