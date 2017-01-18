Российские триумфаторы «Дакара» и Africa Eco Race рассказали о непростом пути к победе

В Россию прилетели победители двух престижных международных ралли в классе грузовиков — «Дакара» и Africa Eco Race. В московском аэропорту экипажи команды
равных не было экипажу Эдуарда Николаева, а в Африке — на классическом маршруте прежнего «Дакара» — команде Андрея Каргинова.
«КамАЗ-мастер» встречали друзья, болельщики и журналисты.
Эдуард Николаев, мастер спорта международного класса, «КамАЗ-мастер»: «В этом году была очень мокрая гонка, много спецучастков было отменено, но, тем не менее, организаторы сделали все грамотно, многие спецучастки были очень насыщенные и интересные. Очень много растительности, очень много камней, которые рвут колеса, сложных невысоких дюн».
Андрей Каргинов, мастер спорта, «КамАЗ-мастер»: «С необычной проблемой мы столкнулись в этом году. Это мавританский песок. Это когда не дюны, а обыкновенная горизонтальная плоскость, по которой машины не едут, и приходилось как-то подстраиваться, к чему мы и не приспособились, в принципе».
Там приспособиться и невозможно. «Дакар» регулярно переносят из одних климатических и природных зон в другие.
Вместе с уже прославленными российскими грузовиками — новые достижения. Впервые первое место в квадроциклах на «Дакаре» занял Сергей Карякин. Первая россиянка в классе мотоциклов Анастасия Нифонтова заняла лишь 75-е место в общем зачете, но среди женщин — второе.
Владимир Чагин, руководитель команды «КамАЗ-мастер»: «Настя — вообще девчонка уникальнейшая. Я не представляю, как можно с таким красивым женским телосложением, такой хрупкой девушке такой мощный мотоцикл таскать, управлять им. Настя — феноменальный человек».
На одном из этапов Анастасия и правда не могла поднять упавший тяжелый мотоцикл. На помощь пришел француз Грегори Мора.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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