ЦРУ опубликовало рассекреченные документы об НЛО и холодной войне

Центральное разведывательное управление США обнародовало 13 миллионов страниц различных документов, с которых был снят гриф секретности.CNN. Материалы размещены на сайте ЦРУ.
Джозеф Ламберт, глава отдела ЦРУ по управлению информацией: «Доступ к этим документам больше не ограничивается географией».
ЦРУ представила общественности документы о своей деятельности во время холодной войны, Корейского конфликта и войны во Вьетнаме. Также в документах есть сведения о случаях предполагаемого появления НЛО. Архив содержит и сведения о засекреченном военном проекте Stargate, в рамках которого проводились исследования паранормальных способностей людей, в частности, возможности видеть события на расстоянии.
Хизер Фритц Хорняк, пресс-секретарь ЦРУ: «Здесь нет тщательного отбора. Это полная история с хорошими и плохими эпизодами».
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