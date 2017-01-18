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  • 18.01, 11:39

ЦРУ опубликовало рассекреченные документы об НЛО и холодной войне

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ЦРУ опубликовало рассекреченные документы об НЛО и холодной войне

ЦРУ опубликовало рассекреченные документы об НЛО и холодной войне

Центральное разведывательное управление США обнародовало 13 миллионов страниц различных документов, с которых был снят гриф секретности.

Ранее эти сведения были доступны только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. ЦРУ собиралось опубликовать рассекреченные документы к концу текущего года, но в результате их обнародовали сейчас, передает телеканал CNN. Материалы размещены на сайте ЦРУ.

Джозеф Ламберт, глава отдела ЦРУ по управлению информацией: «Доступ к этим документам больше не ограничивается географией».

ЦРУ представила общественности документы о своей деятельности во время холодной войны, Корейского конфликта и войны во Вьетнаме. Также в документах есть сведения о случаях предполагаемого появления НЛО. Архив содержит и сведения о засекреченном военном проекте Stargate, в рамках которого проводились исследования паранормальных способностей людей, в частности, возможности видеть события на расстоянии.

Хизер Фритц Хорняк, пресс-секретарь ЦРУ: «Здесь нет тщательного отбора. Это полная история с хорошими и плохими эпизодами».

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