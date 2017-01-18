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  • 18.01, 10:08

Президент UEFA заявил об отсутствии «специфических проблем» с допингом в России

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Президент UEFA заявил об отсутствии «специфических проблем» с допингом в России

Президент UEFA заявил об отсутствии «специфических проблем» с допингом в России

Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, не выявили специфических проблем с допингом в России, заявил президент UEFA Александер Чеферин.

Президент UEFA в интервью ТАСС подчеркнул, что исследование допинг-проб проводят европейские лаборатория, аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством.

Александер Чеферин: «В рамках наших турниров все пробы берутся офицерами UEFA по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России».

Комментируя вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами, Чеферин напомнил, что именно в декабре UEFA принял решение хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Александер Чеферин: «Это было одно из первых моих решений на посту президента UEFA, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе».

В декабре после публикации второй части своего доклада Макларен на пресс-конференции заявил, что несколько проб российских футболистов оказались положительными. А в самом докладе говорится, что допинг могли употреблять юные игроки.

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