Десять человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

Из горящей квартиры на улице Молдагуловой в столице сотрудники МЧС спасли десять человек.РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар возник на площади в 30 квадратных метров.
Из сообщения МЧС: «Пожар в квартире ликвидирован в 7:52. Спасены десять человек».
В ведомстве отметили, что при пожаре никто не пострадал. При этом ТАСС со ссылкой на скорую помощь сообщает, что при пожаре пострадали два человека.
Из сообщения медиков: «При осмотре спасенных на пожаре людей установлены двое пострадавших, они госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. В числе пострадавших детей нет».
Отмечается, что пожар возник в квартире на 8-м этаже. Огонь также перекинулся в жилые помещения 7-го и 9-го этажей. В ходе ликвидации пожара проводилась эвакуация всего подъезда. Причина пожара устанавливается.
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