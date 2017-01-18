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  • 18.01, 10:08
Десять человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы. МЧС, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Десять человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

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Десять человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

Десять человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

Десять человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы
  • Фото: tipicalvihino_podslusheno /vk.com

    • Из горящей квартиры на улице Молдагуловой в столице сотрудники МЧС спасли десять человек.

    Как сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар возник на площади в 30 квадратных метров.

    Из сообщения МЧС: «Пожар в квартире ликвидирован в 7:52. Спасены десять человек».

    В ведомстве отметили, что при пожаре никто не пострадал. При этом ТАСС со ссылкой на скорую помощь сообщает, что при пожаре пострадали два человека.

    Из сообщения медиков: «При осмотре спасенных на пожаре людей установлены двое пострадавших, они госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. В числе пострадавших детей нет».

    Отмечается, что пожар возник в квартире на 8-м этаже. Огонь также перекинулся в жилые помещения 7-го и 9-го этажей. В ходе ликвидации пожара проводилась эвакуация всего подъезда. Причина пожара устанавливается.

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