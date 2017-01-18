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  • 18.01, 10:08

Уходящий глава Пентагона заявил о тающих сферах сотрудничества РФ и США

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Уходящий глава Пентагона заявил о тающих сферах сотрудничества РФ и США

Уходящий глава Пентагона заявил о тающих сферах сотрудничества РФ и США

У России и США остается все меньше возможностей для сотрудничества в военной сфере, заявил уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью агентству Bloomberg.

Эштон Картер: «Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем. Эта общая территория, на которой можно работать, постоянно сокращалась за последние десять лет. Это просто факт нашей нынешней жизни».



Одной из сфер для сотрудничества с Россией Картер назвал ядерную проблему Северной Кореи.

Эштон Картер: «Россияне, как и мы, считают, что война на их границах и появление новой ядерной державы на ее рубежах не в их интересах. Я был бы рад сказать подобное относительно КНДР о Китае, у которого, вероятно, больше влияния на северокорейский режим, чем у России, и совершенно точно больше влияния, чем у США».

Среди сохраняющихся возможностей для сотрудничества шеф Пентагона также упомянул ядерную программу Ирана, но не сирийское урегулирование.

Чуть ранее Саманта Пауэр в прощальной речи на посту постпреда Соединенных Штатов при ООН назвала Россию «самой главной угрозой для США» и интересов мирового порядка.

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