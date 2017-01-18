Уходящий глава Пентагона заявил о тающих сферах сотрудничества РФ и США

У России и США остается все меньше возможностей для сотрудничества в военной сфере, заявил уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью агентству Bloomberg.
Departing Defense Secretary Ash Carter sees opportunities to cooperate with Russia fading https://t.co/8tFcmt9Jgv pic.twitter.com/uKRbTbv8zl— Bloomberg (@business) January 18, 2017
Одной из сфер для сотрудничества с Россией Картер назвал ядерную проблему Северной Кореи.
Эштон Картер: «Россияне, как и мы, считают, что война на их границах и появление новой ядерной державы на ее рубежах не в их интересах. Я был бы рад сказать подобное относительно КНДР о Китае, у которого, вероятно, больше влияния на северокорейский режим, чем у России, и совершенно точно больше влияния, чем у США».
Среди сохраняющихся возможностей для сотрудничества шеф Пентагона также упомянул ядерную программу Ирана, но не сирийское урегулирование.
Чуть ранее Саманта Пауэр в прощальной речи на посту постпреда Соединенных Штатов при ООН назвала Россию «самой главной угрозой для США» и интересов мирового порядка.
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