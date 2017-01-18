Маккейн: Россия отобрала у США роль главного игрока на Ближнем Востоке

Россия отобрала у США роль ведущего игрока в ближневосточной политике, констатировал американский
Маккейн подчеркнул, что Владимир Путин никогда не скрывал, чего хочет, и добился этого «очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках».
сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу MSNBC.
Джон Маккейн: «Его экономика занимает всего 15-е место в мире. Несмотря на это, он сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке».
В качестве главного примера сенатор привел запланированные в Астане межсирийские переговоры, на которых США приходится довольствоваться лишь приглашением к участию.
Джон Маккейн: «Нет ничего более важного и показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты на встречу по мирному урегулированию. США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Как низко мы опустились».
Республиканец отметил, что действия Москвы в Сирии «сужают пропасть между США и Россией в военном отношении», что, по его мнению, «должно вызывать тревогу» в Вашингтоне.
С Россией Маккейн предложил поступать «так, как это делал Рональд Рейган»: «устанавливать мир посредством силы».
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