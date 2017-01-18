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  • 18.01, 08:37

В Красноярске к делу о пропавшей из морга 88-летней покойнице подключились следователи

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В Красноярске к делу о пропавшей из морга 88-летней покойнице подключились следователи

В Красноярске к делу о пропавшей из морга <nobr>88-летней</nobr> покойнице подключились следователи

Красноярские следователи выясняют обстоятельства исчезновения тела женщины из морга.

Как сообщает СУ СК по краю, родственница умершей заявила, что сотрудники морга не смогли выдать тело, так как «обнаружили его отсутствие». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Отмечается, что тело 88-летней женщины поступило в морг 6 декабря. 7-го была проведена судебно-медицинская экспертиза, тело помещено в холодильную камеру. 12 декабря его не оказалось на месте.

Рассматриваются различные версии, в том числе о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении. Сотрудников морга допрашивают с применением полиграфа.

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