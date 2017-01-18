Вернувшиеся из Франции футбольные фанаты назвали процесс против них политическим

В Москву из Франции сегодня вернулись двое российских болельщиков, которые провели в тюрьме несколько месяцев по обвинению в уличных беспорядках на
встречали друзья-фанаты и журналисты. Все убедились, что после полугода в тюрьме россияне не пали духом. Сами они говорят, что времени даром не теряли: активно занимались спортом, перечитали десятки томов русской литературы, освоили французский.
Евро-2016.
Оба болельщика были задержаны после столкновений в Марселе между российскими и английскими фанатами. Россияне получили от 1,5 года до 2 лет тюрьмы, позже было принято решение об их условном освобождении и высылке из Франции.
Сами фанаты говорят, что не совершали ничего, что выходило бы за рамки закона, у французских следователей не было никаких доказательств, и весь процесс носил исключительно политический характер.
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