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  • 18.01, 07:06
Вернувшиеся из Франции футбольные фанаты назвали процесс против них политическим. Франция, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вернувшиеся из Франции футбольные фанаты назвали процесс против них политическим

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Вернувшиеся из Франции футбольные фанаты назвали процесс против них политическим

Вернувшиеся из Франции футбольные фанаты назвали процесс против них политическим

Вернувшиеся из Франции футбольные фанаты назвали процесс против них политическим

    В Москву из Франции сегодня вернулись двое российских болельщиков, которые провели в тюрьме несколько месяцев по обвинению в уличных беспорядках на Евро-2016.

    В столичном аэропорту Алексея Ерунова и Сергея Горбачёва встречали друзья-фанаты и журналисты. Все убедились, что после полугода в тюрьме россияне не пали духом. Сами они говорят, что времени даром не теряли: активно занимались спортом, перечитали десятки томов русской литературы, освоили французский.

    Оба болельщика были задержаны после столкновений в Марселе между российскими и английскими фанатами. Россияне получили от 1,5 года до 2 лет тюрьмы, позже было принято решение об их условном освобождении и высылке из Франции.

    Сами фанаты говорят, что не совершали ничего, что выходило бы за рамки закона, у французских следователей не было никаких доказательств, и весь процесс носил исключительно политический характер.

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