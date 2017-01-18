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  • 18.01, 07:06

Павлюченкова и Кузнецова вышли в третий круг Australian Open

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Павлюченкова и Кузнецова вышли в третий круг Australian Open

Павлюченкова и Кузнецова вышли в третий круг Australian Open

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, а также Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли свои матчи на Australian Open.

Павлюченкова во втором круге победила соотечественницу Наталью Вихлянцеву. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 24-й сеяной. В третьем круге россиянке предстоит сыграть с украинкой Элиной Свитолиной.

Светлана Кузнецова во втором круге обыграла австралийку Джейми Форлис — 6:2, 6:1. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Елена Янкович (Сербия) — Юлия Гёргес (Германия).


В парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина стартовали с победы над японским тандемом Сюко Аояма — Макото Ниномия. Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу олимпийских чемпионок Рио. Соперницы россиянок по второму кругу определятся в матче Лизель Хубер/Мария Санчес (США) — Мэдисон Бренгл/Арина Родионова (США/Австралия).

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