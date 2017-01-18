Отсидевшие срок во Франции болельщики вернулись на родину

Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на
Евро-2016, прилетели в Москву.
Ерунов и Горбачёв были задержаны минувшим летом во время проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу. Их признали виновными в участии в беспорядках, которые произошли 11 июня в Марселе в преддверии и во время матча сборных России и Англии.
Горбачёв получил 18 месяцев тюрьмы, Ерунов был приговорен к двум годам заключения, затем сроки были сокращены до 18 и 15 месяцев соответственно. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.
Вместе с ними к году лишения свободы был приговорен Николай Морозов, однако в конце декабря он уже был выдворен из Франции. Все остальные российские болельщики, которых французские правоохранители задерживали в связи с беспорядками, уголовного преследования избежали.
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