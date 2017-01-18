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  • 18.01, 05:35
ЕС в ужасе ждет наплыва украинских гастарбайтеров после отмены виз. Украина, визы, работа, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ЕС в ужасе ждет наплыва украинских гастарбайтеров после отмены виз

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ЕС в ужасе ждет наплыва украинских гастарбайтеров после отмены виз

ЕС в ужасе ждет наплыва украинских гастарбайтеров после отмены виз

    Сколько жителей незалежной уехали в Европу на заработки, чтобы прокормить семьи? Чем обернулась эта красивая сказка о сытой европейской жизни? И правда ли, что жители Украины уже спровоцировали обвал на европейских рынках труда?

    Президент Украины, пытаясь удержать стремительно падающий рейтинг, в очередной раз заявил, что уже в этом году ЕС отменит визы для украинцев. И это при том, что в самой Европе поток гастарбайтеров из Украины уже рассматривают как вторую волну миграции.

    По данным украинских источников, число эмигрантских настроений в стране действительно растет. Причем подавляющее большинство потенциальных мигрантов — это молодежь, лишь 20% молодых людей хотели бы остаться на родине. И это объяснимо, ведь уровень безработицы в стране приближается к 50%.

    По самым приблизительным данным, сейчас за границей работает около двух с половиной миллионов украинцев. Наиболее популярные направления в Европе — это Польша, Германия, Великобритания. Люди готовы работать кем угодно, ведь даже в самых низкооплачиваемых профессиях средняя европейская зарплата выше украинской как минимум в три раза.

    Вот только что ждет украинцев, потянувшихся на заработки в Европу? Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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