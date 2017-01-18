ЕС в ужасе ждет наплыва украинских гастарбайтеров после отмены виз

Сколько жителей незалежной уехали в Европу на заработки, чтобы прокормить семьи? Чем обернулась эта красивая сказка о сытой европейской жизни? И правда ли, что жители Украины уже спровоцировали обвал на европейских рынках труда?отменит визы для украинцев. И это при том, что в самой Европе поток гастарбайтеров из Украины уже рассматривают как вторую волну миграции.
По данным украинских источников, число эмигрантских настроений в стране действительно растет. Причем подавляющее большинство потенциальных мигрантов — это молодежь, лишь 20% молодых людей хотели бы остаться на родине. И это объяснимо, ведь уровень безработицы в стране приближается к 50%.
По самым приблизительным данным, сейчас за границей работает около двух с половиной миллионов украинцев. Наиболее популярные направления в Европе — это Польша, Германия, Великобритания. Люди готовы работать кем угодно, ведь даже в самых низкооплачиваемых профессиях средняя европейская зарплата выше украинской как минимум в три раза.
Вот только что ждет украинцев, потянувшихся на заработки в Европу? Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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