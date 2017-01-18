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  • 18.01, 02:33
Эксперты оценили прогноз Минтруда по росту зарплат. зарплаты, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты оценили прогноз Минтруда по росту зарплат

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Эксперты оценили прогноз Минтруда по росту зарплат

Эксперты оценили прогноз Минтруда по росту зарплат

    Деньги будут: глава Минтруда Максим Топилин пообещал россиянам рост зарплат в этом году. Откуда такие прогнозы у министра, и когда ждать прибавки?

    Важно отметить, что Топилин говорил о росте не просто зарплат — по словам министра, вырастет реальный доход россиян. Топилин объяснил свой прогноз наблюдениями за ситуацией на рынке труда.

    Министр труда ожидает, что рост зарплат будет заметен уже по итогам прошедшего года, и в 2017-м, по словам чиновника, сохранится. Свою роль здесь сыграет и исполнение указов президента — они касаются повышения зарплат бюджетников. Максим Топилин заверил, что ресурсы, то есть деньги, для этого есть.

    Никита Масленников, экономист: «Предположения министра Топилина нисколько не расходятся с прогнозами и Минфина, и Минэкономразвития, и правительства в целом. Поэтому мы можем ожидать роста реальных заработных плат в текущем году где-то чуть ниже 1%».

    Впрочем, не все аналитики согласны с прогнозом Минтруда. Подробности — в материале «Итогов дня».

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