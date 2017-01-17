Постпред Сирии в ООН возглавит делегацию Дамаска на переговорах в Астане

Постпред Сирии в ООН Башар
РИА Новости.
аль-Джаафари подтвердил, что возглавит правительственную делегацию на переговорах в Астане.
Ранее Россия, Турция и Иран предложили сторонам сирийского конфликта продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. Как ожидается, переговоры в столице Казахстана пройдут 23 января.
Вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком. Также в Астане ждут делегацию от ООН.
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