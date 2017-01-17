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  • 17.01, 23:31

Boeing и Трамп обсудили удешевление президентского самолета

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Boeing и Трамп обсудили удешевление президентского самолета

Boeing и Трамп обсудили удешевление президентского самолета

В корпорации Boeing заявили, что добились прогресса с Трампом в вопросе удешевления борта №1.

Об этом глава Boeing Деннис Мюленбург заявил по итогам встречи с избранным президентом. По его словам, встреча была «очень продуктивной».

Деннис Мюленбург, Boeing: «Мы обсудили борт №1, мы обсудили самолет-истребитель. Мы достигли некоторых серьезных успехов в упрощении требований к борту №1, оптимизировав процесс, что обеспечит лучший самолет по более низкой цене. Я доволен прогрессом».

Ранее Трамп пригрозил аннулировать контракт, по которому поставка новых самолетов для первого отряда будет стоить 4 миллиарда долларов. В Boeing заявляли, что пока что выполняют лишь 170-миллионный контракт с Минобороны США по оценке возможностей и спецификаций для новых самолетов.

Также Трамп пригрозил отказаться от F-35 производства Lockheed Martin и выбрать другой самолет для Пентагона, например F-18 Super Hornet корпорации Boeing. Он объяснил это решение перерасходами и задержкой в реализации проекта F-35, который уже начал поступать в войска. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов, отмечает РИА Новости.

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