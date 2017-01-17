Стрелок из аэропорта Флориды действовал от имени ИГ

Эстебан Сантьяго, устроивший стрельбу в аэропорту
Интерфакс».
Форд-Лодердейл (штат Флорида), заявил, что действовал от имени группировки «Исламское государство».
JUST IN: Fort Lauderdale airport shooter Esteban Santiago says he carried out the attack on behalf of ISIS, FBI says https://t.co/xZOSnXpr1Y— CNN (@CNN) 17 января 2017 г.
Запрещенная в России и ряде других стран группировка «Исламское государство» ранее не брала на себя ответственность за нападение во Флориде.
Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла 6 января. 26-летний Эстебан Сантьяго, прилетевший рейсом с Аляски, достал оружие из чемодана и открыл огонь в зоне выдачи багажа. Погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Стрелка арестовали на месте преступления.
Сантьяго — бывший служащий Национальной гвардии США. Как сообщалось, у него были диагностированы проблемы с психикой.
Комментарии