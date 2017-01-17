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  • 17.01, 23:31

Стрелок из аэропорта Флориды действовал от имени ИГ

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Стрелок из аэропорта Флориды действовал от имени ИГ

Стрелок из аэропорта Флориды действовал от имени ИГ

Эстебан Сантьяго, устроивший стрельбу в аэропорту Форд-Лодердейл (штат Флорида), заявил, что действовал от имени группировки «Исламское государство».

Об этом он сообщил сотрудникам ФБР в ходе допроса. Он также рассказал, что контактировал с другими радикалами, которые делились с ним планами нападений, передает «Интерфакс».


Запрещенная в России и ряде других стран группировка «Исламское государство» ранее не брала на себя ответственность за нападение во Флориде.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла 6 января. 26-летний Эстебан Сантьяго, прилетевший рейсом с Аляски, достал оружие из чемодана и открыл огонь в зоне выдачи багажа. Погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Стрелка арестовали на месте преступления.

Сантьяго — бывший служащий Национальной гвардии США. Как сообщалось, у него были диагностированы проблемы с психикой.

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