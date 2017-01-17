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  • 17.01, 23:31

Киев утверждает, что получил от ООН просьбу Януковича о вводе войск РФ на Украину

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Киев утверждает, что получил от ООН просьбу Януковича о вводе войск РФ на Украину

Киев утверждает, что получил от ООН просьбу Януковича о вводе войск РФ на Украину

Киев утверждает, что получил от ООН просьбу Януковича о вводе войск РФ на Украину
  • Фото: Юрій Луценко /facebook.com

    • Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев получил от ООН копию обращения экс-президента Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск от 1 марта 2014 года.

    Об этом Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook. Он приложил фото сопроводительного письма от секретариата ООН.

    Останні дні захист біглого Януковича плодить псевдосенсації. Причина проста — процес над Януковичем все ближче, а доказі…

    Опубликовано Юрій Луценко 17 января 2017 г.

    В документе говорится, что постоянное представительство Украины при ООН запросило копию письма российского постпреда Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года и копию обращения Виктора Януковича к генсеку ООН.

    По словам генпрокурора, в полученных Киевом документах содержится просьба Януковича от 1 марта 2014 года о вводе на Украину российских войск. Это обращение Луценко считает «неоспоримым доказательством госизмены» экс-президента.

    Постпред России при ООН Виталий Чуркин 3 марта 2014 года процитировал просьбу Виктора Януковича использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины. Экс-президент заявил, что в результате незаконного захвата власти в Киеве Украина оказалась на пороге гражданской войны, в стране воцарились «хаос и анархия», угрожающие жизни и безопасности людей, причем особенно — населению Крыма и юга-востока страны.

    Нынешние власти Украины хотят привлечь к ответственности Виктора Януковича и многих бывших чиновников. Против бывшего президента открыто уголовное дело по факту гибели людей во время беспорядков на Майдане.

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