Киев утверждает, что получил от ООН просьбу Януковича о вводе войск РФ на Украину

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев получил от ООН копию обращения
экс-президента Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск от 1 марта 2014 года.
Останні дні захист біглого Януковича плодить псевдосенсації. Причина проста — процес над Януковичем все ближче, а доказі…Опубликовано Юрій Луценко 17 января 2017 г.
В документе говорится, что постоянное представительство Украины при ООН запросило копию письма российского постпреда Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года и копию обращения Виктора Януковича к генсеку ООН.
По словам генпрокурора, в полученных Киевом документах содержится просьба Януковича от 1 марта 2014 года о вводе на Украину российских войск. Это обращение Луценко считает «неоспоримым доказательством госизмены» экс-президента.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин 3 марта 2014 года процитировал просьбу Виктора Януковича использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины. Экс-президент заявил, что в результате незаконного захвата власти в Киеве Украина оказалась на пороге гражданской войны, в стране воцарились «хаос и анархия», угрожающие жизни и безопасности людей, причем особенно — населению Крыма и юга-востока страны.
Нынешние власти Украины хотят привлечь к ответственности Виктора Януковича и многих бывших чиновников. Против бывшего президента открыто уголовное дело по факту гибели людей во время беспорядков на Майдане.
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