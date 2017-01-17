Кандидат на пост президента Франции Вальс едва не получил пощечину

Инцидент произошел во время визита Мануэля Вальса в Бретань, когда политик выходил из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте
Кот-д’Армор.
Молодой человек бросился к политику и попытался дать ему пощечину. Охрана, сопровождавшая бывшего премьер-министра Франции, схватила нападавшего.
По данным AFP, нападавший оказался членом местной националистической организации. Причины его действий пока не установлены. Охрана передала молодого человека жандармерии, после чего он был помещен под стражу.
Отметим, что это уже второе нападение на Вальса за недавнее время. 29 декабря во время предвыборной поездки политика в Страсбург его осыпали мукой, выкрикивая лозунги против законов, которые Вальс провел, несмотря на сопротивление парламента. Нападавший в тот раз также был задержан.
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