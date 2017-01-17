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  • 17.01, 22:01

Польским дипломатам не позволили въехать в Россию через границу с Белоруссией

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Польским дипломатам не позволили въехать в Россию через границу с Белоруссией

Польским дипломатам не позволили въехать в Россию через границу с Белоруссией

Российские пограничники не разрешили шестерым дипломатам из Польши въехать в РФ в Смоленской области через пункт «Красная Горка».

Дипломаты возвращались из частной поездки. Им рекомендовали въехать в Россию через Брянскую или Псковскую область. Однако диппредставители Польши выбрали пункт пропуска «Красная Горка» в Смоленской области.

Но этот пункт был закрыт осенью минувшего года для всех, кроме граждан РФ и Белоруссии. В российском МИД в свою очередь пояснили, что к иностранцам на российско-белорусской границе могут применяться санкции, поскольку там нет международных пунктов пропуска, передает РИА Новости.

Между тем белорусские пограничники не стали препятствовать польским дипломатам в пересечении границы.

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