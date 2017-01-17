Польским дипломатам не позволили въехать в Россию через границу с Белоруссией

Российские пограничники не разрешили шестерым дипломатам из Польши въехать в РФ в Смоленской области через пункт «Красная Горка».
Но этот пункт был закрыт осенью минувшего года для всех, кроме граждан РФ и Белоруссии. В российском МИД в свою очередь пояснили, что к иностранцам на российско-белорусской границе могут применяться санкции, поскольку там нет международных пунктов пропуска, передает РИА Новости.
Между тем белорусские пограничники не стали препятствовать польским дипломатам в пересечении границы.
Комментарии