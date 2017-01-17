История с душком: Росприроднадзор взял пробы льда и почвы в «Красном Бору»

Сегодня на полигоне «Красный Бор» искали источник едкого запаха, который накануне не на шутку испугал жителей Никольского и Колпина. Причину появления удушливого зловония устанавливали сотрудники МЧС и газовой службы, Росприроднадзора и полиции.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, сегодня днем на полигоне токсичных отходов «Красный Бор» было сложно отделить едва уловимый запах, будто из газовой конфорки, от остального букета ароматов химического могильника. Да и справедливости ради надо сказать, что зимой на полигоне вообще пахнет совсем не зловонно. Но во время ночного визита проверяющих всё было по-другому.
Гульнара Гудулова, помощник начальника по взаимодействию со СМИ Департамента Росприроднадзора по СЗФО: «Когда наш инспектор выезжал ночью на полигон, он сказал, что в районе 67-й карты ощущается запах одоранта, который сигнализирует об утечках газа».
Представители комитета по природопользованию Петербурга и подведомственная ему администрация полигона «Красный Бор» неладное накануне, конечно, тоже почуяли. Но уверяют: воздух в Колпинском и Тосненском районах испортили не сотрудники могильника. Они на взятие проб воздуха, снега, льда и воды реагировали спокойно.
Евгений Пеньковский, главный эколог СПб ГУПП «Полигон „Красный Бор“»: «На днях в плановом порядке был осуществлен слив воды из установки по санитарной очистке автотранспорта. И эту карту можно использовать в рамках технологического полигона для регламентных работ».
Но давние борцы с политикой администрации Петербурга и полигона «Красный Бор» утверждают: их инсайдеры всё разнюхали. И вина за непреднамеренную газовую атаку на Никольское, Тельмана и Колпино — именно на работниках могильника.
С подветренной стороны к полигону «Красный Бор» подошли и газовщики. На газораспределительных объектах утечек и других ЧП накануне не было. Так что подозреваемый в этой истории с душком теперь единственный — сам полигон, подтвердили в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области.
На анализ проб, взятых сегодня экспертами, привлеченными Росприроднадзором, уйдет до полутора недель. До этого момента обвинять никого нельзя, хотя возможно, что виновники и вовсе сразу улетучились, как только запахло жареным.
Одорант — резко пахнущая добавка к не имеющему запаха природному газу — в концентрированном виде, кстати, ядовит. Повезло, что накануне никто не пострадал. Но жителям районов, где экологическая обстановка далека от идеальной, получается, что кто-то сделал такой новогодний подарок. Год экологии едва успел начаться, а на их давние проблемы уже обратили внимание. Главное, чтобы выхлоп был.
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