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  • 17.01, 22:01
Зачинщик питерской потасовки с участием скорой дает показания в полиции. ДТП, Санкт-Петербург, медицина, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Зачинщик питерской потасовки с участием скорой дает показания в полиции

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Зачинщик питерской потасовки с участием скорой дает показания в полиции

Зачинщик питерской потасовки с участием скорой дает показания в полиции

Зачинщик питерской потасовки с участием скорой дает показания в полиции

    Очевидец рассказал о конфликте на Михайловской улице, где из-за несерьезного ДТП медикам скорой пришлось укрощать водителя Mercedes.

    Автомобилист, с ножом напавший на бригаду скорой помощи, дает показания в петербургской полиции. По предварительной информации, причиной инцидента на Михайловской улице стал дорожный конфликт.

    Водитель неотложки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в припаркованную иномарку представительского класса. Дальнейшее развитие событий зафиксировала камера видеорегистратора.

    На записи видно, как владелец поврежденного Mercedes стоит возле спецавтомобиля, в какой-то момент он достает из кармана нож и пытается ударить водителя. На помощь ему пришли коллеги. Они скрутили и уложили вооруженного налетчика на землю. На всё ушло не более десяти секунд.

    До применения холодного оружия так и не дошло. В конфликт вмешался наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники правоохранительных органов проезжали мимо. Они заметили потасовку, изъяли нож и доставили водителя иномарки в отдел полиции. Сейчас по факту ведется проверка, выясняются обстоятельства и причины инцидента.

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