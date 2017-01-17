Зачинщик питерской потасовки с участием скорой дает показания в полиции

Очевидец рассказал о конфликте на Михайловской улице, где
из-за несерьезного ДТП медикам скорой пришлось укрощать водителя Mercedes.
Водитель неотложки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в припаркованную иномарку представительского класса. Дальнейшее развитие событий зафиксировала камера видеорегистратора.
На записи видно, как владелец поврежденного Mercedes стоит возле спецавтомобиля, в какой-то момент он достает из кармана нож и пытается ударить водителя. На помощь ему пришли коллеги. Они скрутили и уложили вооруженного налетчика на землю. На всё ушло не более десяти секунд.
До применения холодного оружия так и не дошло. В конфликт вмешался наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники правоохранительных органов проезжали мимо. Они заметили потасовку, изъяли нож и доставили водителя иномарки в отдел полиции. Сейчас по факту ведется проверка, выясняются обстоятельства и причины инцидента.
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