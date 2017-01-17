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  • 17.01, 22:00

В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

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В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли
  • Фото: Evidence Elvis Presley is Alive /facebook.com

    • Некоторые фанаты Элвиса Пресли до сих пор не верят, что их кумир умер. Они постоянно ищут доказательства того, что король рок-н-ролла инсценировал свою смерть, чтобы прожить остаток дней в тишине и покое. Недавно звезду якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта.

    Каждый год поклонники Пресли собираются почтить память кумира в поместье Грейсленд, где король рок-н-ролла встретил свою смерть. В этот раз фанаты звезды, которые отказываются верить в его гибель, опубликовали в Сети фотографию полного мужчины с седой бородой и в очках, заявив, что это и есть постаревший Элвис, сообщает сайт Вести.Ru.

    Согласно официальной точке зрения, в последние годы жизни страдавший различными заболеваниями музыкант сильно располнел, в результате чего и умер.

    Никаких более убедительных доказательств своей теории конспирологи, правда, не приводят. Ранее они уже сообщали, что «выживший» Элвис появляется в одной из сцен фильма «Один дома».

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