В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

Некоторые фанаты Элвиса Пресли до сих пор не верят, что их кумир умер. Они постоянно ищут доказательства того, что король
опубликовали в Сети фотографию полного мужчины с седой бородой и в очках, заявив, что это и есть постаревший Элвис, сообщает сайт Вести.Ru.
рок-н-ролла инсценировал свою смерть, чтобы прожить остаток дней в тишине и покое. Недавно звезду якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта.
Согласно официальной точке зрения, в последние годы жизни страдавший различными заболеваниями музыкант сильно располнел, в результате чего и умер.
Никаких более убедительных доказательств своей теории конспирологи, правда, не приводят. Ранее они уже сообщали, что «выживший» Элвис появляется в одной из сцен фильма «Один дома».
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