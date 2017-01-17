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  • 17.01, 20:30
Звезды балета поздравили премьера Михайловского театра с творческим юбилеем. Санкт-Петербург, балет, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Звезды балета поздравили премьера Михайловского театра с творческим юбилеем

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Звезды балета поздравили премьера Михайловского театра с творческим юбилеем

Звезды балета поздравили премьера Михайловского театра с творческим юбилеем

Звезды балета поздравили премьера Михайловского театра с творческим юбилеем

    В Петербурге состоялся творческий вечер заслуженного артиста России Ивана Васильева.

    Премьер Михайловского театра Иван Васильев отметил юбилей творческой деятельности. С десятилетием балетной карьеры его поздравили танцовщики сразу нескольких ведущих театров страны.

    На петербургскую сцену вышли солисты Михайловского, Большого и Мариинского театров, Новосибирского театра оперы и балета и артисты труппы Бориса Эйфмана. Они представили номера из классического репертуара и поставленные самим 27-летним премьером. О юбиляре и творческом вечере рассказали сами участники.

    Кристина Кретова, ведущая солистка Большого театра: «Не каждому дано танцевать на сцене Михайловского театра. Я уже не говорю о Большом, где я с ним танцевала довольно много. Танцевать с Иваном Васильевым — одно удовольствие. Он всегда очень лоялен и всегда очень бережно относится к любой партии. Если я прошу о дополнительной репетиции, несмотря на свою занятость, он никогда не отказывает».

    Анна Гермизеева    , солистка Новосибирского театра оперы и балета: «Для меня это безумный источник вдохновения. Выходя на сцену, он заряжает партнершу и всех персонажей, кордебалет. Все спектакли с Васильевым проходят в приподнятом настроении».

    Подробнее — в видеоматериале.

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