Звезды балета поздравили премьера Михайловского театра с творческим юбилеем

В Петербурге состоялся творческий вечер заслуженного артиста России Ивана Васильева.

Премьер Михайловского театра Иван Васильев отметил юбилей творческой деятельности. С десятилетием балетной карьеры его поздравили танцовщики сразу нескольких ведущих театров страны.На петербургскую сцену вышли солисты Михайловского, Большого и Мариинского театров, Новосибирского театра оперы и балета и артисты труппы Бориса Эйфмана. Они представили номера из классического репертуара и поставленные самим 27-летним премьером. О юбиляре и творческом вечере рассказали сами участники., ведущая солистка Большого театра: «Не каждому дано танцевать на сцене Михайловского театра. Я уже не говорю о Большом, где я с ним танцевала довольно много. Танцевать с Иваном Васильевым — одно удовольствие. Он всегда очень лоялен и всегда очень бережно относится к любой партии. Если я прошу о дополнительной репетиции, несмотря на свою занятость, он никогда не отказывает»., солистка Новосибирского театра оперы и балета: «Для меня это безумный источник вдохновения. Выходя на сцену, он заряжает партнершу и всех персонажей, кордебалет. Все спектакли с Васильевым проходят в приподнятом настроении».Подробнее — в видеоматериале.