Петербург ожидает крещенская оттепель

Предстоящий праздник Крещения в Петербурге журналистам представили в цифрах и прогнозах.

Главное управление МЧС рапортовало о 26 специально оборудованных купелях на Неве и других водоемах в различных районах Петербурга. Медики из НИИ Джанелидзе сообщили о 37 случаях госпитализации в результате переохлаждения с начала года и попросили желающих окунуться в ледяную воду оценивать свои возможности трезво во всех смыслах этого слова.Настоятель храма на проспекте Обуховской обороны напомнил о том, что чин освящения воды по православной традиции проводят два раза: ночью 18 января и днем 19-го. Таким образом, у верующих есть возможность достойно отметить праздник, не нарушая своего рабочего графика.При этом священнослужитель предостерег прессу от излишнего внимания к участвующим в крещенских купаниях крупным чиновникам, политикам и прочим известным горожанам.Тем не менее самой представительной и образцово оборудованной негласно объявлена купель с видом на Зимний дворец у стен Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Но комфортной температуры воздуха, увы, синоптики не гарантируют ни рядовым, ни статусным участникам крещенских купаний. Температура воздуха будет стремиться к нулю. А заморозить купающихся смогут сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого достигнут 15 метров в секунду. Также будет идти мокрый снег.