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  • 17.01, 20:30

На Украине родился ребенок от трех родителей

2 комментария

На Украине родился ребенок от трех родителей

На Украине родился ребенок от трех родителей

Это первый в мире случай, когда при использовании генетических материалов трех родителей применили метод переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую.

Об этом рассказал директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий Зукин. По его словам, зачатие и рождение ребенка проходили естественным путем. Беременность протекала нормально. Новорожденную девочку от трех родителей уже выписали из роддома, передает РИА Новости.

Ранее подобный эксперимент успешно прошел в Мексике, где пара из Иордании обратилась к врачам из-за генетической болезни, не позволяющей ей иметь детей. В зачатии участвовала еще одна женщина-донор. Однако случай на Украине отличается — использовалась другая технология.

Валерий Зукин: «В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире? В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там были еще не оплодотворенные».

Зукин объяснил, что после оплодотворения яйцеклетки в ней образуются два ядра: одно от матери, второе — от отца. Специалисты изъяли их из материнской яйцеклетки и перенесли в донорскую, из которой предварительно устранили два ядра. Прибегнуть к этому методу пришлось из-за бесплодия женщины, страдающей генетическим заболеванием.

Специалистам удалось при внедрении избежать передачи генетического заболевания. Мутированные гены остались в материнской яйцеклетке.

Валерий Зукин: «В результате мы получаем ребенка, который имеет ядерное ДНК родителей, а цитоплазматическую ДНК от донора».

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