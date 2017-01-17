На Украине родился ребенок от трех родителей

Это первый в мире случай, когда при использовании генетических материалов трех родителей применили метод переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую.РИА Новости.
Ранее подобный эксперимент успешно прошел в Мексике, где пара из Иордании обратилась к врачам из-за генетической болезни, не позволяющей ей иметь детей. В зачатии участвовала еще одна женщина-донор. Однако случай на Украине отличается — использовалась другая технология.
Зукин объяснил, что после оплодотворения яйцеклетки в ней образуются два ядра: одно от матери, второе — от отца. Специалисты изъяли их из материнской яйцеклетки и перенесли в донорскую, из которой предварительно устранили два ядра. Прибегнуть к этому методу пришлось из-за бесплодия женщины, страдающей генетическим заболеванием.
Специалистам удалось при внедрении избежать передачи генетического заболевания. Мутированные гены остались в материнской яйцеклетке.
Валерий Зукин: «В результате мы получаем ребенка, который имеет ядерное ДНК родителей, а цитоплазматическую ДНК от донора».
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