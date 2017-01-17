Арестованный за мошенничество бизнесмен обратился к петербургскому губернатору

В открытом письме к Георгию Полтавченко Максим Ванчугов просит достроить дома ГК «Город». Также подозреваемый в мошенничестве якобы имеет доказательства того, что следствию были даны недостоверные сведения о его фирме.в мошенничестве с деньгами дольщиков группы компаний «Город» обратился к Георгию Полтавченко. В открытом письме Максим Ванчугов просит губернатора помочь достроить три жилых комплекса компании и разобраться с пропажей финансовых средств.
Ванчугов утверждает, что полиции были предоставлены недостоверные сведения, которые послужили базой для уголовного дела. Якобы при оценке объемов строительства не были учтены выполненные на 700 миллионов рублей работы, а также затраты на зарплату, рекламу, налоги, комиссию агентствам недвижимости и другие расходы. А это еще 600 миллионов.
Акты подписывали представители ГУП «Центр содействия строительству». Это предприятие, подведомственное Смольному. В подтверждение своих аргументов защита Ванчугова готова предоставить необходимые доказательства.
Напомним: бывший руководитель группы компаний «Город» Максим Ванчугов находится под арестом с осени 2015 года. Его подозревают в мошенничестве. «Город» возводил в Петербурге три жилых комплекса, в которых приобрели квартиры более трех тысяч семей. Дома планировали сдать еще в 2013 году.
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