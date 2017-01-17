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  • 17.01, 20:30
Путин похвалил президента Молдавии за «мужественную» поездку в Приднестровье. Европейский союз, Молдавия, Приднестровье, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин похвалил президента Молдавии за «мужественную» поездку в Приднестровье

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Путин похвалил президента Молдавии за «мужественную» поездку в Приднестровье

Путин похвалил президента Молдавии за «мужественную» поездку в Приднестровье

Путин похвалил президента Молдавии за «мужественную» поездку в Приднестровье

    Москва готова оставаться гарантом и посредником в урегулировании конфликта в Приднестровье, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном. Первая за восемь лет встреча президентов двух стран состоялась в Кремле. Речь на ней зашла и о перспективах восстановления торгово-экономических отношений. Серьезный удар по ним был нанесен, когда Кишинёв подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Новый молдавский лидер считает, что этот шаг был поспешным.

    У Игоря Додона в Москве была обширная программа: с Валентиной Матвиенко обсудил закрытие русскоязычных школ, с Алексеем Миллером — газовое сотрудничество. Но главная встреча прошла в Кремле.

    Молдавия в 2013 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и теперь Додон не исключает, что его в скором будущем аннулируют. Пока в его власти шаги, скорее, символические: с резиденции убрали флаг ЕС, первая поездка в должности президента — в Москву.

    Игорь Додон: «Впервые за последние девять лет президент Республики Молдова приехал с официальным визитом в Москву. До сих пор руководители Молдовы либо не приезжали, либо с официальным визитом ехали в Брюссель».

    В Москве, по словам Владимира Путина, вовсе не протестуют, чтобы Молдавия сотрудничала с Европой. Но российский президент призвал делать это согласованно, чтобы не рушить уже имеющиеся связи, как это было, когда Кишинёв и Брюссель подписали тот самый документ об ассоциации.

    Теперь же в Кишинёве посматривают в сторону Евразийского экономического союза, куда входит и Россия. Договорились пока о первом шаге — Додон надеется, что его страна станет при организации наблюдателем.

    Не обошли и тему приднестровского конфликта. Путин похвалил молдавского коллегу за недавнюю поездку в регион.

    Владимир Путин: «Мы приветствуем то мужество, которое проявил избранный президент Молдовы Игорь Николаевич Додон, совершив свою поездку в Приднестровье, потому что это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые проживают в Приднестровье. Думаю, что это создаст очень хорошие условия для начала конструктивных, серьезных переговоров по приднестровскому урегулированию».

    Молдавия — парламентская республика, а потому просто добрых намерений президента мало для реального потепления отношений. У социалистов, которых представляет Додон, большинства среди депутатов пока нет. Впрочем, следующие выборы, после которых все может измениться, состоятся в 2018 году.

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