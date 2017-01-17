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  • 17.01, 18:59

Звено Су-24М и медицинский отряд возвращаются из Сирии в Россию

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Звено Су-24М и медицинский отряд возвращаются из Сирии в Россию

Звено <nobr>Су-24М</nobr> и медицинский отряд возвращаются из Сирии в Россию

В ближайшие дни в РФ вернутся российские бомбардировщики и медицинский отряд особого назначения.

Звено Су-24М, которому предстоит возвращение на родину, согласно организационно-штатной структуре авиационных частей, состоит из четырех самолетов.

Андрей Картаполов, генерал-полковник и командующий российской группировкой войск в Сирии: «В соответствии с решением Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, продолжается сокращение состава нашей группировки вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике. Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения».

Он напомнил, что первыми зону конфликта после выполнения задач покинули корабли авианосной группы Северного флота. В их числе авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 единиц корабельной авиации. Группа начала путь в пункт постоянной дислокации — Североморск — 6 января. Также на территорию РФ уже вернулись шесть первых бомбардировщиков Су-24.

Российская сторона начала сокращать военное присутствие в САР после того, как 30 декабря 2016 года вступило в силу перемирие. К нему присоединился ряд группировок оппозиции. Но режим прекращения огня не распространяется на ИГИЛ и «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещенные в России организации).

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