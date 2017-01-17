Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 18:59
Семья отставников получила временную квартиру после репортажей НТВ. Ленинградская область, Минобороны РФ, Санкт-Петербург, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Семья отставников получила временную квартиру после репортажей НТВ

комментировать

Семья отставников получила временную квартиру после репортажей НТВ

Семья отставников получила временную квартиру после репортажей НТВ

    Сергей и Ирина Григораш переехали из аварийного дома под Выборгом в благоустроенную квартиру в окрестностях Петербурга. Расслабляться военные пенсионеры не намерены: жилье предоставлено из маневренного фонда и никаких прав на него у супругов нет.

    Семья отставного военного Сергея Григораша больше года была вынуждена жить в разваливающейся расселенной многоэтажке под Выборгом. Там орудовали мародеры, не было отопления, горячей и холодной воды. Министерство обороны вроде бы и не отказывалось улучшить жилищные условия майора запаса, но и не спешило с этим.

    Сроки затягивались. За три дня до нового 2017 года пенсионеры вышли с пикетом на Дворцовую площадь. Дневная акция принесла результаты уже к вечеру. Супругам Григораш выделили квартиру в Московской Славянке.

    Сегодня, разбирая коробки, они безмерно радуются обычному комфорту благоустроенного многоквартирного дома. Но говорят: это, конечно, не конец борьбы. Ведь жилье временное, предоставлено из маневренного фонда. В договоре написано: пользоваться квартирой семья военных пенсионеров сможет до тех пор, пока межведомственная комиссия не примет решение, что делать со злополучным домом в Каменке.

    Сергей Григораш    , военный пенсионер: «Это не основная квартира, регистрации нет. Я просто не знаю, когда нам скажут: „Выселяйтесь в другую квартиру“. Может быть и такое».

    Не исключено, что эта квартира в Славянке станет их постоянным местом проживания. Но пока на нее у Ирины и Сергея нет никаких прав. Из-за отсутствия регистрации за документами приходиться ездить в Выборг. В управлении жилищным фондом Минобороны эти трудности называют жертвой. Хотя, кажется, в таком понимании у семьи Григораш их было предостаточно в Каменке.

    Ирина Григораш, военный пенсионер: «Когда мы въехали сюда 30 декабря, мы намыли квартиру и искупались. Мы столько лет жили без горячей, без холодной воды! Это было счастье, что мы на Новый год будем чистыми».

    Вспоминая, каких усилий потребовалось майорам в отставке, чтобы съехать из заброшенного дома, Ирина Григораш с трудом сдерживает слезы. Искренне благодарит всех, кто не остался равнодушным к их проблеме и говорит: они просто хотят нормально жить, а не выживать.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru