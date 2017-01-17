Семья отставников получила временную квартиру после репортажей НТВ

Сергей и Ирина Григораш переехали из аварийного дома под Выборгом в благоустроенную квартиру в окрестностях Петербурга. Расслабляться военные пенсионеры не намерены: жилье предоставлено из маневренного фонда и никаких прав на него у супругов нет.не спешило с этим.
Сроки затягивались. За три дня до нового 2017 года пенсионеры вышли с пикетом на Дворцовую площадь. Дневная акция принесла результаты уже к вечеру. Супругам Григораш выделили квартиру в Московской Славянке.
Сегодня, разбирая коробки, они безмерно радуются обычному комфорту благоустроенного многоквартирного дома. Но говорят: это, конечно, не конец борьбы. Ведь жилье временное, предоставлено из маневренного фонда. В договоре написано: пользоваться квартирой семья военных пенсионеров сможет до тех пор, пока межведомственная комиссия не примет решение, что делать со злополучным домом в Каменке.
Сергей Григораш, военный пенсионер: «Это не основная квартира, регистрации нет. Я просто не знаю, когда нам скажут: „Выселяйтесь в другую квартиру“. Может быть и такое».
Не исключено, что эта квартира в Славянке станет их постоянным местом проживания. Но пока на нее у Ирины и Сергея нет никаких прав. Из-за отсутствия регистрации за документами приходиться ездить в Выборг. В управлении жилищным фондом Минобороны эти трудности называют жертвой. Хотя, кажется, в таком понимании у семьи Григораш их было предостаточно в Каменке.
Ирина Григораш, военный пенсионер: «Когда мы въехали сюда 30 декабря, мы намыли квартиру и искупались. Мы столько лет жили без горячей, без холодной воды! Это было счастье, что мы на Новый год будем чистыми».
Вспоминая, каких усилий потребовалось майорам в отставке, чтобы съехать из заброшенного дома, Ирина Григораш с трудом сдерживает слезы. Искренне благодарит всех, кто не остался равнодушным к их проблеме и говорит: они просто хотят нормально жить, а не выживать.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Катерины Правдиной.
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