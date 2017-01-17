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  • 17.01, 18:59
Гиды: количество экскурсий по Исаакию сократится до минимума. РПЦ, Санкт-Петербург, градозащитники Петербурга, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гиды: количество экскурсий по Исаакию сократится до минимума

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Гиды: количество экскурсий по Исаакию сократится до минимума

Гиды: количество экскурсий по Исаакию сократится до минимума

    В петербургском парламенте обсуждают передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

    На заседании в Мариинском дворце собрались депутаты, архитекторы, экскурсоводы, градозащитники. По словам гидов, если Исаакиевский собор будет передан РПЦ, экскурсионная деятельность в нем практически умрет. Подобное случилось с Казанским собором.

    Председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК) Александр Кононов, в частности, заявил, что в его ведомстве так же обеспокоены сложившейся ситуацией. В последние годы Исаакиевский собор реставрировался практически в ежедневном режиме специалистами с многолетним опытом. Непонятно, кто теперь будет продолжать эту работу.

    Александр Кононов, председатель петербургского отделения ВООПИК: «РПЦ на сегодняшний день ни в каком виде не располагает специальной реставрационной службы. Есть огромная обеспокоенность, что памятнику за это время будет нанесен существенный ущерб».

    Максим Резник в свою очередь заметил, что завтра губернатору будет направлен депутатский запрос, который подписали шесть человек. Впрочем, во время заседания звучали не только критические мнения. Так, один из представителей туриндустрии заявил, что если вход в собор станет бесплатным, то количество посетителей явно не уменьшится.

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