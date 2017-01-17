Американец публиковал посты в Facebook жены, чтобы скрыть ее убийство

7 января статус на странице Кристен Макшен обновился после 11 утра: «Я не могу поверить, что уронила свой телефон в туалет. Я такая идиотка. Пишите мне сюда, пока я не починю его».Вести.Ru.
Житель Орландо рассказал следователям, что начал публиковать посты в Facebook от имени супруги. Таким образом он хотел скрыть ее смерть от друзей и родных. Мужчина разместил сообщение об утопленном телефоне, чтобы не вызвать подозрения, почему Кристен не отвечает на звонки.
Тем временем друзья активно советовали молодой женщине, как починить телефон. Один из них рекомендовал ей положить гаджет в рис. В ответ Джордж от имени Кристен написал: «Уже сделала, скрестим пальцы».
Но ухищрения убийцы работали недолго. Через несколько дней друзья Кристен забеспокоились из-за ее отсутствия и вызвали к ней домой полицию. Тело женщины стражи порядка нашли в спальне, оно было накрыто одеялом. А ее мужа обнаружили в гараже во внедорожнике. Джордж сидел с включенным двигателем. По версии правоохранителей, он хотел свести счеты с жизнью. Мужчина признался в убийстве жены, после этого он был задержан.
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