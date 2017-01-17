Источником едкого запаха под Петербургом мог стать слив химикатов в «Красном Бору»

Экологическая комиссия во главе со специалистами Росприроднадзора берет пробы в резервуаре полигона токсичных отходов, чтобы понять, имеет ли отношение «Красный Бор» к вчерашнему инциденту в Тосненском районе Ленобласти.накануне окутал город Никольское в Тосненском районе Ленобласти и добрался до окраин Петербурга. Проверку проводят сотрудники Росприроднадзора и местные чиновники. Есть версия, что причиной ЧП стало нарушение технологии во время утилизации ядовитых отходов.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, сейчас специалисты берут пробы в карте №67 — это резервуар, где хранятся отходы. Визуально здесь можно наблюдать место слива неизвестной жидкости. Здесь почерневший лед, видны проталины. В администрации полигона говорят, что это следы от слива технической воды из автоцистерны, которая не представляет экологической опасности. Источником вчерашнего зловония она быть не может.
Однако жители окрестных населенных пунктов мало верят в непричастность «Красного Бора» к инциденту. Глава Тельмановского поселения уверен: именно работники полигона своими действиями привели к возникновению едкого запаха в Никольском, Колпине и поселке Тельмана.
Юрий Кваша, глава МО «Тельмановское сельское поселение»: «По нашей информации, на полигоне „Красный Бор“ идет незаконная утилизация металлической тары и ее сдача на металлолом. Ранее эта тара использовалась для захоронения токсичных отходов. Несмотря на обнаружение токсичного вещества в одной из бочек, была дана команда на ее утилизацию. Токсичную жидкость слили в карту №67».
Напомним: вчера запах, напугавший жителей Ленобласти, напоминал одорант. Это специальное вещество, которое добавляют в природный газ, чтобы можно было понять, что произошла утечка. Утечку искали накануне на газопроводах и газораспределительных пунктах в Тосненском и Колпинском районах. Газовики уверяют, что у них происшествий не было. Поэтому подозрения экологов и пали на «Красный Бор». Взятые пробы покажут, был ли вброс одоранта в резервуары полигона.
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