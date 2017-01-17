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  • 17.01, 17:28
На Крещение в Москве ударят морозы. Москва, погода, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Крещение в Москве ударят морозы

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На Крещение в Москве ударят морозы

На Крещение в Москве ударят морозы

На Крещение в Москве ударят морозы

    Завтра ночью православные начнут отмечать Крещение Господне. По традиции многие из них отправятся к прорубям. В столице подготовили уже 60 купален.

    Директор Гидрометцентра сегодня рассказал о погоде, которая ждет москвичей и гостей столицы в праздник. По словам Романа Вильфанда, на Крещение в столицу вновь придут морозы. Они будут не столь суровы как рождественские — ночь на 7 января признали самой морозной за 120 лет. Однако, готовясь к купанию, температуру все-таки стоит учитывать, подчеркнул Вильфанд.

    Роман Вильфанд: «Ночная температура в крещенскую ночь — минус 7–9 в Москве. По области — около минус 11 градусов. Нормальный температурный фон ночью. А вот днем погода изменится. Область низкого давления уже приблизится к центру Европейской России. Прогнозируем усиление ветра, порывы будут до 18 метров в секунду».

    Вильфанд рассказал, что самую низкую температуру на Крещение за всю историю наблюдений зафиксировали в 2006 году. Тогда столбик термометра опускался ниже минус 30. Но и это не остановило купальщиков. А самым теплым было Крещение 2007-го: в реки и пруды окунались при плюс 6.

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