Владимирского врача будут судить за смерть трехлетней пациентки

Врач скорой помощи предстанет перед судом во Владимирской области после смерти трехлетней пациентки. Следствие полагает, что трагедия произошла
СУ СК по Владимирской области, инцидент произошел 7 декабря 2015 года. Тогда на Муромскую станцию скорой помощи поступил вызов от медсотрудника сельской амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком — трехлетняя девочка задыхалась.
из-за ряда совершенных медиком ошибок. В частности, несмотря на срочность вызова, врач распорядилась заехать на автозаправку.
Экстренный вызов был передан врачу-педиатру. Следствие подчеркивает, что перед выездом к пациенту врач должна была проверить укомплектованность бригады необходимой медицинской аппаратурой, а в дальнейшем обеспечить норматив прибытия бригады на место вызова.
Из сообщения СУ СК по Владимирской области: «По факту доктор действовала в нарушение установленных правил. Узнав об отсутствии бензина в специализированной машине, она не потребовала замены автомобиля, а распорядилась проехать на заправку, в результате время прибытия к маленькому пациенту было превышено на 39 минут».
Когда скорая помощь прибыла в село, выяснилось, что у бригады не было необходимой ребенку кислородной маски. Кроме того, следствие полагает, что врач неправильно выбрала тактику действий — вместо того, чтобы провести срочные процедуры на месте, она повезла девочку в муромскую больницу. В дороге девочка умерла от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.
По словам врача, она рассчитывала доставить девочку в больницу для оказания помощи в условиях реанимации. Кроме того, она призналась, что не смогла бы провести процедуры на месте, потому что не имеет таких практических навыков. Следователи обвинили женщину в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей.
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