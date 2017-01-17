Human Rights Watch назвала Трампа одной из главных угроз правам человека

Владимир Путин и Дональд Трамп оказались под пристальным вниманием правозащитников. В своем докладе организация Human Rights Watch обрушилась с критикой на избранного 45-го президента США.

Организация назвала Дональда Трампа одной из главных угроз соблюдению прав человека. Авторы припомнили республиканцу его высказывания о мексиканцах, беженцах и женщинах.Победу Трампа на выборах в докладе объясняют «тоской по сильной руке», прямо намекая на аналогию с российским президентом. В вину будущему хозяину Белого дома ставят и желание сотрудничать с Путиным в борьбе с ИГИЛ (запрещенной в России организацией). Утверждается, что усилия Москвы в Сирии якобы не направлены на борьбу с террористами.Впрочем, авторы ничем не подкрепляют своих антироссийских выпадов. Истинными защитниками прав человека они называют провалившую политику открытых дверей Ангелу Меркель и Барака Обаму, во время президентства которого США не переставая вели войны.