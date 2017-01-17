Путин и Додон договорились о восстановлении стратегического партнерства РФ и Молдавии

Сегодня в Кремле впервые за девять лет встретились российский и молдавский лидеры. Владимир Путин в начале встречи с Игорем Додоном отметил, что в эти годы отношения между Россией и Молдавией складывались не лучшим образом и вопросов накопилось очень много.первый зарубежный визит Игоря Додона в качестве президента Молдавии, из названия должности его советника по внешней политике исчезли слова «европейская интеграция», а со здания администрации — флаг ЕС. Все говорит о том, что Молдавия готова повернуться к России лицом, и в Москве к этому открыты.
Владимир Путин, президент РФ: «Я рассчитываю, что ваш первый визит в Россию, первая зарубежная поездка в качестве президента будет хорошим толчком для развития межгосударственных связей по всем направлениям. И, разумеется, я и мои коллеги вас еще раз поздравляем с избранием на пост президента Молдовы и с вступлением в эту должность».
Игорь Додон, президент Молдавии: «Большинство граждан Молдовы проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнерство с РФ, за решение приднестровского вопроса, за сохранение наших традиционных православных ценностей. Мы очень надеемся, народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года начнется новый этап, и мы сможем восстановить стратегическое партнерство по основным направлениям».
Вопросов действительно накопилось много. На территории России работают от 500 до 700 тысяч молдаван, но до сих пор сторонам не удается согласовать совместный документ по миграции.
Есть вопросы падающего товарооборота, и как раз с этой темы лидеры двух стран начали совместную пресс-конференцию.
Владимир Путин: «К сожалению, за последние годы двусторонний товарооборот сократился более чем в два раза. Во многом это обусловлено и объективными факторами, и, в частности, колебаниями цен на сырье, но нужно признать и то, что взаимовыгодные связи с Россией сворачивались на фоне попыток форсировать сближение с ЕС. В результате молдавские товары практически потеряли традиционные российские рынки, а на новых ничего так и не приобрели. Наоборот, насколько я знаю из статистики, товарооборот у Молдавии со странами ЕС упал».
Несмотря на слова об открытости к сотрудничеству с Москвой, Игорь Додон связан по рукам и ногам парламентом страны, а у его социалистической партии нет там большинства.
Подробности — в видеоматериале.
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