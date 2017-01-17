Тереза Мэй раскрыла детали выхода Великобритании из Евросоюза

получение полного контроля над британскими границами, иммиграционными и экономическими вопросами.
Премьер-министр Великобритании обнародовала подробности «жесткого сценария» выхода страны из ЕС.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы покидаем Европейский союз, но не покидаем Европу. Поэтому мы хотим нового и равноправного партнерства между независимой самоуправляемой глобальной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС. Речь не идет о частичном или ассоциированном членстве в Евросоюзе, нам ни к чему оставаться одной ногой внутри, другой снаружи. Нам не нужна та модель отношений, которой пользуются другие страны. Уходя, мы не пытаемся оставить за собой крохи членских прав. Соединенное Королевство покидает Европейский союз, моя задача — добиться справедливых условий выхода для Британии».
Премьер заверила, что правительство Великобритании учтет мнение Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса по Brexit. Эти части страны получат возможность принять участие в обсуждение условий выхода из ЕС в рамках специальной министерской комиссии.
Тереза Мэй: «Создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы регионов. Мы уже получили предложения Шотландии и с нетерпением ждем от других двух регионов».
Мэй уточнила, что Великобритания покинет единый европейский рынок и Таможенный союз. Но Лондон рассчитывает на заключение новых выгодных соглашений со странами ЕС, передает ТАСС.
Тереза Мэй: «То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка — это не выход из ЕС. Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений. Я открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере. Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле».
Мэй отметила, что после Brexit Великобритания будет так же, как и раньше, поддерживать санкции в отношении Москвы. При этом она добавила, что гордится ролью Великобритании, которую она играет и продолжит играть в обеспечении европейской безопасности.
Тереза Мэй: «Соединенное Королевство возглавляет Европу в вопросе принятия мер, которые сохраняют наш континент в безопасности: применение санкций против России и ее действий в Крыму, работа над миром и стабильностью на Балканах. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими европейскими союзниками в вопросах внешней политики и обороны».
Она подчеркнула, что будущие связи ЕС и Лондона предусматривают совместное использование данных спецслужб. В заключение премьер пояснила, что итоговый документ об условиях Brexit, который будет принят в ходе переговоров с Европейским союзом, должны будут одобрить обе палаты британского парламента. Глава кабмина рассчитывает, что в ходе обсуждения плана выхода Лондон и ЕС предложат варианты для выстраивания будущих отношений. Таким образом, процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.
Подобный сценарий может ожидать и Францию, если к власти придет Марин Ле Пен. Как заявила кандидат в президенты и руководитель партии «Национальной фронт», Frexit является частью ее политики. Президентские выборы во Франции пройдут весной.
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