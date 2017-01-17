Черный ящик нашли на месте крушения Boeing 747 в пригороде Бишкека

На месте крушения грузового Boeing в пригороде Бишкека найден самописец. Также стало известно, что найденный накануне предполагаемый черный ящик оказался посторонним обломком.
Также в правительстве Киргизии назвали ошибочным вчерашнее сообщение об обнаружении первого бортового самописца с разбившегося грузового самолета.
Из сообщения правительства: «Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы Boeing 747 „черный ящик“ оказался фрагментом самолетной техники, схожим с черным ящиком».
Там подчеркнули, что «вчерашнее сообщение о находке черного ящика на месте крушения оказалось ошибочным, первый бортовой самописец нашелся сегодня».
Из сообщения правительства: «Бортовой самописец самолет обнаружен сегодня в ходе поисково-спасательных работ. На месте крушения продолжаются поисковые работы по обнаружению второго самописца, находившегося на борту разбившегося самолета».
Ранее спасатели нашли тело еще одного погибшего — это член экипажа самолета. Таким образом, в списке жертв авиакатастрофы уже 38 человек. В Киргизии сегодня общенациональный траур.
упал на жилые дома в полутора километрах от аэропорта. Все произошло накануне рано утром. Среди предварительных версий ошибка экипажа и неисправность техники.
Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.
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