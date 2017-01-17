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  • 17.01, 17:28

Черный ящик нашли на месте крушения Boeing 747 в пригороде Бишкека

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  • Фото РИА Новости, Табылды Кадырбеков
Черный ящик нашли на месте крушения Boeing 747 в пригороде Бишкека

Черный ящик нашли на месте крушения Boeing 747 в пригороде Бишкека

Черный ящик нашли на месте крушения Boeing 747 в пригороде Бишкека
  • Фото РИА Новости, Табылды Кадырбеков

    • На месте крушения грузового Boeing в пригороде Бишкека найден самописец. Также стало известно, что найденный накануне предполагаемый черный ящик оказался посторонним обломком.

    Обнаруженный бортовой самописец передадут для выяснения точной причины трагедии представителям Межгосударственного авиационного комитета. Они прибудут в Бишкек уже сегодня.

    Также в правительстве Киргизии назвали ошибочным вчерашнее сообщение об обнаружении первого бортового самописца с разбившегося грузового самолета.

    Из сообщения правительства: «Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы Boeing 747 „черный ящик“ оказался фрагментом самолетной техники, схожим с черным ящиком».

    Там подчеркнули, что «вчерашнее сообщение о находке черного ящика на месте крушения оказалось ошибочным, первый бортовой самописец нашелся сегодня».

    Из сообщения правительства: «Бортовой самописец самолет обнаружен сегодня в ходе поисково-спасательных работ. На месте крушения продолжаются поисковые работы по обнаружению второго самописца, находившегося на борту разбившегося самолета».

    Ранее спасатели нашли тело еще одного погибшего — это член экипажа самолета. Таким образом, в списке жертв авиакатастрофы уже 38 человек. В Киргизии сегодня общенациональный траур.

    Грузовой самолет упал на жилые дома в полутора километрах от аэропорта. Все произошло накануне рано утром. Среди предварительных версий ошибка экипажа и неисправность техники.

    Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.

    Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.

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