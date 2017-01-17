В Германии предлагают создать новый военный союз с Россией

Лидер оппозиционной немецкой партии Сара Вегенкнехт высказала мнение, что НАТО нужно распустить и вместо Североатлантического альянса создать новое объединение.Комсомольская правда» со ссылкой на иностранные СМИ.
Сара Вагенкнехт, глава Левой партии: «НАТО следует распустить и заменить новой системой коллективной безопасности, включающей и Россию».
По словам немецкого политика, ранее такую возможность нельзя было рассматривать, но теперь ситуация быстро меняется.
Напомним, накануне избранный 45-й президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. Основной проблемой альянса республиканец назвал то, что в нем не занимались проблемой терроризма.
Комментарии