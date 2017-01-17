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  • 17.01, 15:57

В Германии предлагают создать новый военный союз с Россией

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В Германии предлагают создать новый военный союз с Россией

В Германии предлагают создать новый военный союз с Россией

Лидер оппозиционной немецкой партии Сара Вегенкнехт высказала мнение, что НАТО нужно распустить и вместо Североатлантического альянса создать новое объединение.

Сара Вагенкнехт отметила, что в новый военный союз наряду с другими странами должна входить и Россия, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на иностранные СМИ.

Сара Вагенкнехт, глава Левой партии: «НАТО следует распустить и заменить новой системой коллективной безопасности, включающей и Россию».

По словам немецкого политика, ранее такую возможность нельзя было рассматривать, но теперь ситуация быстро меняется.

Напомним, накануне избранный 45-й президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. Основной проблемой альянса республиканец назвал то, что в нем не занимались проблемой терроризма.

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