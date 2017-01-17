Уфимский руфер извинился за экстремальное восхождение на строящуюся мечеть

Руферы, которые забрались на строящуюся мечеть «Ар-Рахим » в Уфе, получили не море лайков, как рассчитывали, а волну возмущения. Многие посчитали, что школьники оскорбили чувства верующих, и атаковали их страницы в соцсетях. Одному из руферов пришлось записать видеообращение с извинениями.

Школьники решили подняться на самый верх строительной площадки. На 30-метровой высоте без какой-либо страховки они разгуливали по обледенелым помостам, снимая все на камеру мобильного телефона.Сотрудник службы безопасности, который должен был следить за порядком, ничего подозрительного не заметил. Руферы спокойно разгуливали по недостроенной мечети, комментируя происходящее. При этом экстремал на видео несколько раз подчеркнул, что он не пытается задеть чувства верующих, а делает это просто для получения адреналина. Все ради того, чтобы прославиться. Но в этот раз все вышло совсем наоборот. У зрителей видео вызвало недоумение.Какое наказание ждет руферов, пока неизвестно. Не дожидаясь, пока в дверь постучат полицейские, автор ролика принес извинения.: «Просто искренне от души хочу извиниться перед вами, кого затронул, кого обидел. Да, я, может быть, буду продолжать лазить по крышам, но уже не по таким вещам. Я просто понял, вывел для себя урок, что не буду лазить по административным зданиям или по храмам и мечетям».Урок, судя по всему, усвоили и в компании, которая занимается строительством мечети. После экстремального восхождения застройщик решил усилить меры безопасности. На строительном объекте установили камеры видеонаблюдения и планируют дополнить службу безопасности сторожевыми собаками. Кроме того, представители духовного управления мусульман Башкирии решили обратиться с заявлением в правоохранительные органы.