Уральский предприниматель организовал бизнес на медведях

Имя Александра Пермякова уже фигурировало в криминальных сводках: во время пожара в его коттедже пострадал медведь. Тогда Пермяков не пустил к раненому зверю ни ветеринаров, ни полицейских. А потом бурый и вовсе бесследно исчез. И вот теперь выяснилось, что мужчина взял на содержание еще одного медведя.

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медведи

Урал

У испуганного двухмесячного медвежонка пока нет даже клички. Зато есть новый хозяин — Александр Пермяков. Мужчина утверждает: он спас животное. Забрал якобы у семьи живодеров и полон решимости вылечить зверя.: «Я сел в машину, поехал туда, вижу картину: разбитый дом, восемь человек бомжеватые, и он привязан. Осмотр произвести было невозможно, была ночь. Финансовый вопрос решился на ножах. Немножко конфликт произошел».Казалось бы, радоваться надо за медвежонка. Только Александр Пермяков в городе Троицк — личность известная. Про него говорят: готов приютить чуть ли не всех братьев наших меньших. Правда, однажды такая доброта едва не стоила одному из его питомцев жизни. В октябре прошлого года он вместе с медведем Гошей попал в криминальные сводки. Животное сильно пострадало при пожаре. Пермяков ни на шаг не подпускал к зверю ни врачей, ни волонтеров, ни сотрудников полиции.Тогда историю появления медведя Пермяков объяснить не смог. Отказался предъявлять и ветеринарный паспорт. В итоге волонтеры лишь обивали порог дома заводчика. За два месяца, говорят соседи, он все же выходил пострадавшего питомца. А потом медведь исчез. Пермяков уверяет: животное в полном порядке, только сменило место прописки и теперь живет в Москве у других хозяев.Нового любимца своими силами мужчина врачевать не стал. Первым делом отвез в ветеринарную клинику. Врач подтвердил худшие опасения: малыша, судя по всему, морили голодом и избивали., ветеринарный врач: «У медведя стресс. Он взят был теми людьми из дикой природы, отделен от матери, от естественной среды обитания. У него рубцы на морде, у него сломаны ребра, у него недостаток витамина D — начальный признак рахита».Соседи Пермякова считают, что для него медведи — это бизнес и ничего личного. Якобы он их выращивает, а потом продает. Не исключено, что в ближайшее время защитники животных и полицейские побеседуют с теми, кто довел медвежонка до такого состояния. А потом, возможно, снова придут в гости к Пермякову, чтобы проверить, в каких условиях живет медвежонок. Ведь истощенному косолапому нужны полноценное питание и лекарства. Сможет ли Пермяков облегчить медвежью долю, пока с уверенностью не может сказать никто.