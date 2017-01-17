Лавров обозначил главные международные угрозы для России

В Москве прошла большая
пресс-конференция главы МИД РФ. Министр подвел итоги дипломатической работы за год, также он говорил о будущем отношений России с другими странами. На первый план ожидаемо вышли переговоры с новым руководством США, ведь инаугурация Трампа уже в пятницу. Лавров в своей речи подчеркнул, что Москва настроена на сотрудничество.
Когда мир после избрания Трампа стоит на переломе своего развития, есть много вопросов к Лаврову по двусторонним отношениям: по Сирии, Украине, Европе, словом, по всему, что волнует людей на планете. В своем вступительном слове Лавров назвал главной угрозой терроризм. Он подчеркнул: Москва сожалеет, что до сих пор не создан единый фронт борьбы. По мнению министра, мессианство и стремление распространять свои ценности со стороны Запада привели к осложнению обстановки в ближневосточном регионе, наплыву мигрантов в Европу.
Россия в свою очередь не пытается экспортировать свои взгляды и ценности. Первый вопрос министру был весьма любопытным. Американская сторона в рамках пропаганды о некоем вмешательстве России в выборную кампанию утверждает, что дипломаты США подвергаются в Москве дискриминации и гонениям. Лавров назвал такие обвинения беспочвенными и привел со своей стороны факты, свидетельствующие об обратном.
Лавров также рассказал о попытках вербовки в США российского советника-посланника, второго человека в посольстве, о провокациях в отношении сотрудников военного атташата. Тем временем американские сотрудники посольства исколесили всю Россию в арендованных автомобилях с российскими номерами. Словом, отношения между двумя странами весьма напряженные. Лавров высказал мнение, что администрация Обамы «наломала много горшков», и сейчас в Москве внимательно следят за подготовкой вступления в права новой администрации. Пока четкого представления о намерениях Трампа нет. Однако, судя по всему, у нового президента подходы другие, нежели у Обамы.
Сергей Лавров, глава МИД: «Считаем правильным пригласить 23 января в Астану представителей ООН и новой администрации США. Это будет первый официальный контакт в борьбе с терроризмом».
Говоря о предстоящих переговорах в Астане, Лавров особо отметил, что в отличие от предыдущих подобных встреч к диалогу приглашены люди, обладающие реальной властью на земле, — полевые командиры, которые становятся полноценными участниками. Лавров считает, что это здоровый процесс.
Министр высказал глубокую тревогу в связи с прямым вопросом азербайджанского журналиста, как Россия отнесется к началу силовой операции по освобождению Нагорного Карабаха. Он напомнил о требовании ООН по мирному урегулированию спора.
Корреспондент НТВ Гарри Княгницкий задал вопрос по, пожалуй, самому громкому до сих пор заявлению Дональда Трампа, которое СМИ интерпретируют как «отмена санкций в обмен на ядерное разоружение».
Сергей Лавров: «Я услышал в этой фразе другой смысл. Одна из наших задач возобновить разговор и в этой сфере. Надо договариваться и о высокоточном оружии, ядерных испытаниях, ПРО, космическом оружии».
На вопрос исландского журналиста о вероятности встречи Путина и Трампа на территории Исландии по примеру того, как встречались там в свое время Горбачёв и Рейган, Лавров ответил кратко: «Это не соответствует действительности. Такого обсуждения не было». Впрочем, саму идею будущей встречи министр вовсе не опроверг.
Естественно, не обошлось без провокационного вопроса со стороны представителя украинского информационного агентства. Трудно себе представить присутствие российских корреспондентов на подобных мероприятиях на Украине. Но Россия проявляет истинную, а не показную демократию. Лавров очень спокойно изложил свое мнение по Минским договоренностям.
В заключение глава МИД РФ пожелал своим коллегам Франку Вальтеру Штайнмайеру и Джону Керри, вскоре покидающим свои посты, всего самого доброго. А по поводу утверждений о том, что Россия будто бы ведет кибервойну и в Европе, Лавров призвал соблюдать презумпцию невиновности.
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