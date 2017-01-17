Песков объяснил причину ремонта самолета Путина

Ранее в СМИ появилась информация, что подведомственный управделами президента специальный летный отряд «Россия» объявил тендер на ремонт Ил-96 .

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию. Он заверил, что никаких нештатных ситуаций с самолетом Владимира Путина не происходило. Он объяснил, что послужило причиной ремонта лайнера.: «Осуществляется обслуживание техники, самолеты, которые использует Специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышенные требования по проверкам».В свою очередь пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова отметила, что в работе специального летного отряда «Россия» основной приоритет — это безопасность и поддержание исправного состояния воздушных судов.Добавим, тендер на ремонт самолета Ил-96–300, который, по данным СМИ, часто используется для иностранных визитов Путина, появился на сайте госзакупок.