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  • 17.01, 14:26
Песков объяснил причину ремонта самолета Путина. Песков, Путин, ремонт, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков объяснил причину ремонта самолета Путина

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  • Фото РИА Новости, Антон Денисов
Песков объяснил причину ремонта самолета Путина

Песков объяснил причину ремонта самолета Путина

Песков объяснил причину ремонта самолета Путина
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Ранее в СМИ появилась информация, что подведомственный управделами президента специальный летный отряд «Россия» объявил тендер на ремонт Ил-96.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию. Он заверил, что никаких нештатных ситуаций с самолетом Владимира Путина не происходило. Он объяснил, что послужило причиной ремонта лайнера.

    Дмитрий Песков: «Осуществляется обслуживание техники, самолеты, которые использует Специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышенные требования по проверкам».

    В свою очередь пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова отметила, что в работе специального летного отряда «Россия» основной приоритет — это безопасность и поддержание исправного состояния воздушных судов.

    Добавим, тендер на ремонт самолета Ил-96–300, который, по данным СМИ, часто используется для иностранных визитов Путина, появился на сайте госзакупок.

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